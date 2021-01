Die Große Koalition erwägt, die Steuerbefreiung für Corona-Bonuszahlungen von Arbeitgebern zu verlängern.

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Jung sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", dafür gebe es gute Gründe. Der Bonus biete einen Anreiz, den herausragenden Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Krise zu honorieren. Deshalb werde man in der Koalition über einen solchen erneuten Steuerbonus beraten.



Die Möglichkeit einer einmaligen steuerfreien Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro pro Mitarbeiter war zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt und später bis Juni dieses Jahres verlängert worden.



SPD-Fraktionsvize Post äußerte die Hoffnung, dass bis dahin noch etliche weitere Arbeitgeber von der Möglichkeit Gebrauch machten. Dann werde man Bilanz ziehen und im Lichte der Krisenentwicklung entscheiden, wie es weitergehe, sagte er der Zeitung. Laut deren Umfrage unter den 30 Dax-Konzernen hat bislang fast die Hälfte der Unternehmen ihren Angestellten eine Corona-Prämie überwiesen.

