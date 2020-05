Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat besorgt auf die jüngsten Corona-Ausbrüche nach Restaurant- und Gottesdienst-Besuchen reagiert.

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe verwies Göring-Eckardt darauf, dass viele Bundesländer die Lockerungen der Schutzmaßnahmen vorangetrieben hätten. Sie müssten nun aufpassen, dass die Situation nicht entgleite.



Im niedersächsischen Landkreis Leer hatten sich zehn Menschen bei einem Restaurantbesuch infiziert. Für 50 Personen wurde vorsorglich häusliche Quarantäne angeordnet. In Frankfurt am Main steckten sich mehr als 40 Menschen bei einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten mit dem Coronavirus an. Wie das örtliche Gesundheitsamt weiter mitteilte, zeigten die meisten Betroffenen nur milde Symptome. Eine Person befinde sich im Krankenhaus.