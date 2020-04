Die Grünen fordern von den Verantwortlichen in Bund und Ländern mehr Klarheit darüber nach welchen Kriterien Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgenommen werden.

Nachdem die Gesellschaft geschlossen in den Shutdown gegangen sei, drohe nun eine Spaltung, wenn etwa manche Geschäfte öffnen dürften und andere nicht, sagte Parteichefin Baerbock in Berlin. Im Antrag des Grünen-Vorstandes für den Länderrat am Samstag heißt es, statt sich in "Durchalteparolen und Lockerungsübungen" aufzureiben, brauche man eine zielgenauere Strategie zur Bekämpfung des Virus.



Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte mehr Umsicht bei den Lockerungen. Die steigende Reproduktionsrate des Virus zeige, was passiere, wenn man ohne Plan lockere, sagte Söder nach einer Sitzung des Kabinetts in München.



Die Reproduktionszahl hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts gestern wieder den Wert von eins erreicht. RKI-Chef Wieler mahnte allerdings, die Aussagekraft dieses Wertes nicht zu überschätzen.