Vertreter der Grünen, aber auch des Koalitionspartners SPD haben Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie geltenden Grenzkontrollen zu lockern.

Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren aus einem gemeinsamen Schreiben von Grünen-Politikern des Bundestages, des EU-Parlaments und mehrerer Landtage an den Minister. Darin heißt es, eine lange Schließung der Grenzen ohne klaren Plan zur Wiederöffnung sei nicht hinnehmbar und vor allem für die Bewohner der Grenzregionen eine große Last. Auch mehrere SPD-Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags verlangten in einem gemeinsamen Aufruf, der CSU-Politiker müsse darlegen, wie der kleine Grenzverkehr wieder Gestalt annehmen könne. Sowohl Grüne als auch Sozialdemokraten bezeichneten es zudem als nicht nachvollziehbar, dass viele Grenze geschlossen seien, jene zu den Niederlanden und zu Belgien aber nicht. Hier müsse es eine einheitliche Regelung geben.



Seehofer hatte kürzlich angekündigt, die Grenzkontrollen bis zum 15. Mai verlängern zu wollen.