Die Bündnis-Grünen fordern ein Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Öffnung von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Grünen-Kovorsitzende Baerbock sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Länder wie Dänemark hätten vorgemacht, dass die Kita- und Schulöffnungen unter Vorsichtsmaßnahmen gut und erfolgreich funktionierten. Deswegen sei auch in Deutschland mehr Tempo notwendig. Alle Akteure auf Bundes- und Länderebene müssten sich jetzt dringend an einen Tisch setzen, um zu handeln. Lediglich einmal die Woche den Klassenraum oder die Kita von innen zu sehen verunsichere Kinder mehr, als es helfe.



Gestern hatte sich bereits Bundesfamilienministerin Giffey dafür ausgesprochen, eine raschere Öffnung von Kitas und Schulen zu prüfen. Mehrere Medizinerverbände, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, verlangten sogar eine sofortige Öffnung aller Einrichtungen. Das Übertragungsrisiko durch Kinder scheine gering, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf. In Sachsen sind Grundschulen und Kindergärten seit Montag für alle wieder geöffnet.