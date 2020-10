Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat gefordert, die Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen wieder stärker auf die Bundesebene zu verlagern.

Habeck sagte in Berlin, Bundestag und Bundesrat müssten mehr mitreden. Kommunikation sollte nicht mehr im Hinterzimmer oder in Videoansprachen erfolgen, sondern an jenen Orten, die in einer Demokratie dafür vorgesehen seien. Auch der CSU-Vorsitzende Söder sprach sich für eine Verlagerung auf Bundesebene aus. Der Föderalismus stoße in der Pandemie zunehmend an seine Grenzen, sagte er in München. Es würde helfen, in einem beschleunigten Parlamentsverfahren bundesweite Regelungen im Infektionsschutzgesetz zu verankern. Zudem forderte Söder eine bundesweit einheitliche Ausweitung der geltenden Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 4.325 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Wert ist vergleichsweise niedrig, da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Gemessen an den knapp 2.500 gemeldeten Infektionen vom Montag vergangener Woche ist der aktuelle Wert aber deutlich erhöht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 19.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.10.)

+ Übersicht: die Beherbergungsverbote in den Bundesländern (Stand: 17.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.