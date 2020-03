Die Grünen unterstützen die Idee, wegen der Coronakrise gemeinsame europäische Anleihen - sogenannte Corona-Bonds - herauszugeben.

Der Grünen-Europapolitiker Giegold sagte im Deutschlandfunk, man müsse dafür sorgen, dass eine gemeinsame Politik gemacht werde; mit einer gemeinsamen Haftung sei das auch verantwortbar. Über die Ausgestaltung solcher Anleihen könne und müsse man reden. Eine grundsätzliche Ablehnung sei falsch, betonte Giegold. Es werde für alle Beteiligten teurer, wenn man etwa Italien alleine lasse. Der Parteichef der Grünen, Habeck, sagte der Nachrichtenagentur AFP, europäische Solidarität bemesse sich im Konkreten. Es gelte zu verhindern, dass aus der Coronakrise eine neue Finanz- und Eurokrise entstehe.



Die Bundesregierung lehnt gemeinsame Anleihen mehrerer Euroländer ab. Neun EU-Staaten - darunter Frankreich, Italien und Spanien - hatten in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Michel ein gemeinsames Schuldeninstrument vonseiten einer europäischen Institution gefordert, um mehr Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu bekommen. EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni schließt solche Maßnahmen nicht grundsätzlich aus. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Nachmittag erneut in einer Videokonferenz über den Umgang mit der Coronakrise.