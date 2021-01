Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Rüffer hat den Verdacht geäußert, dass es in Deutschland bei der Behandlung von Corona-Erkrankten täglich massenhaft zu einer versteckten Triage-Situation kommt.

Man müsse befürchten, dass insbesondere erkrankte Hochbetagte in Pflegeheimen nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie eigentlich bräuchten, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach den aktuellen Statistiken des Robert Koch-Instituts seien rund zwei Drittel der Corona-Verstorbenen nicht auf einer Intensivstation gestorben, sondern zum Beispiel in einem Pflegeheim. Das könnte darauf hindeuten, dass vor Ort in einer Art Triage entschieden werde, schwer Erkrankte nicht mehr ins Krankenhaus zu bringen. Das muss untersucht werden, forderte Rüffer. Denkbar sei zwar beispielsweise auch, dass die Krankheit so schnell verlaufe, dass es gar nicht mehr zu schaffen sei, die Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Ärzte hätten ihr aber berichtet, dass das eher die Ausnahme darstelle. Auch hätten Bewohner von Pflegeheimen zum Teil eine Patientenverfügung. Das erkläre aber nicht die hohe Zahl derjenigen, die nicht auf Intensivstationen sterben.



Triage bezeichnet eine Entscheidung, wer eine intensivmedizinische Behandlung oder etwa ein Beatmungsgerät erhält, wenn nicht hinreichend Ressourcen vorhanden sind.



Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, dringt auf eine Statistik zu den Sterbe-Orten von Corona-Patienten. Das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen sei teilweise auf unter 60 Jahre gesunken, sagte er der Funke Mediengruppe. Zugleich liege der Anteil der über 70-Jährigen, die an Covid-19 gestorben seien, bei über 90 Prozent. Dieser Widerspruch sei besorgniserregend.

