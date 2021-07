Der Grundschulverband hält die Grundschulen nicht für ausreichend gerüstet gegen die Coronapandemie in der Zeit nach den Sommerferien.

Zwar sei man besser vorbereitet als noch vor einem Jahr, sagte der Vorsitzende Bohn im Deutschlandfunk (audio-link). Allerdings blieben weiterhin viele Fragen offen. Weder Politik noch Wissenschaft würden sagen, welche Tests am effektivsten seien. Mit Blick auf die Delta-Variante müsse auch geklärt werden, wie sich die Abstandsregeln auswirkten und ob diese tatsächlich eingehalten werden könnten.



Als nicht nachvollziehbar nannte Bohn die Diskussion, dass nach mehr als einem Jahr noch immer über die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen diskutiert werde. Man müsse alles tun, damit Schulschließungen vermieden werden. Eine Impfpflicht für Pädagogen sieht Bohn indes kritisch, äußerte aber den Wunsch, dass sich alle Lehrerinnen und Lehrer immunisieren ließen. Zugleich mahnte Bohn einen Plan B an. Er teile die Befürchtungen, dass möglicherweise eine vierte Corona-Welle auf ungeschützte Kinder in Grundschulen treffe könnte. Die Zeit sei knapp und politisch verschlafen worden, monierte Bohn.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.