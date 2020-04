UNO-Generalsekretär Guterres hat vor schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie für die internationale Sicherheit gewarnt.

So könnten etwa Terrorgruppen die Krise ausnutzen, weil Regierungen durch die Bekämpfung des Virus abgelenkt seien, sagte Guterres bei einer Video-Konferenz des UNO-Sicherheitsrates - dem ersten Treffen des Gremiums seit Beginn der Coronakrise. Die Pandemie habe Schwächen und mangelhafte Vorbereitung offengelegt, mahnte Guterres. Beides erhöhe das Risiko eines möglichen Angriffs mit Biowaffen.



Der UNO-Generalsekretär nannte insgesamt acht Bedrohungen der internationalen Stabilität infolge der Coronakrise. Dazu gehören nach seinen Worten Menschenrechtsverletzungen, Stigmatisierung und Hassreden. Die Mitglieder des Sicherheitsrates erinnerten in einer gemeinsamen Stellungnahme an die - Zitat - Einheit und Solidarität mit allen Betroffenen. Zuletzt war Kritik an der Zurückhaltung des UNO-Sicherheitsrates während der Krise laut geworden.