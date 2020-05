Das Thema Alltagsbeschränkungen polarisiert die Gesellschaft. Die einen halten sie für übertrieben, andere fürchten zu frühe Lockerungen. Als in der Beurteilung bislang zu wenig beleuchtet offenbart sich nun womöglich das Timing von Bund und Ländern: Eine neue Modellrechnung scheint zunächst den Lockdown-Befürwortern recht zu geben. Bei genauerem Hinsehen aber legt sie ein möglicherweise folgenschweres Versäumnis der Politik nahe.

Ausführlich erläutert hat das Modell von Forschenden am Göttinger Max-Placnk-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) der deutsche Epidemiologe und Virologe Alexander Kekulé in seinem regelmäßigen Podcast im MDR (Audio-Link). Dabei handelt es sich nach seinen Worten um einen mathematisch sehr aufwändigen Algorithmus, in den man verschiedene Variablen eintragen und sich unterschiedliche Szenarien berechnen lassen kann.

"Alle drei Maßnahmen waren schließlich erforderlich"

Konkret hätten die Wissenschaftler*innen die sogenannte Vermehrungsrate untersucht und seien auf folgende Ergebnisse gekommen: Bis zum Verbot von Großveranstaltungen am 7. März 2020 habe dieser Wert noch 43 Prozent betragen, sei dann anschließend auf 25 Prozent gesunken. Durch die Schul- und Kitaschließungen (Mitte März) sank er weiter auf 15 Prozent und dann erst durch den endgültigen Lockdown rund zehn Tage später auf schließlich neun Prozent.

"Wichtige Botschaft an die Protestbewegung"

Zur Erklärung: Null Prozent Vermehrungsrate entspräche in etwa einem "R"-Wert von eins, wobei also jeder Infizierte im Schnitt nur noch einen weiteren Menschen ansteckt, und nicht mehr gleich mehrere. Wörtlich resümiert Kekulé: "Die wichtigste Botschaft an die Demonstrierenden auf der Straße ist: Keine dieser drei Maßnahmen hätte ausbleiben dürfen!" Und insbesondere der Lockdown habe erst dazu geführt, dass man das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen habe.

"Mit viel Glück ganz hart am Wind gesegelt"

Dies zeige sich insbesondere, wenn man durchrechnen lasse, was passiert wäre, wenn die Schul- und Kitaschließungen nur fünf Tage später erfolgt wären. Dann hätte sich die Zahl der Neuerkrankungen pro Tag mindestens um den Faktor vier erhöht. Nach den Worten Kekulés hätte es in Deutschland dann nämlich eine weiterhin exponentielle Zunahme der Infektionen gegeben. Aus seiner Sicht sei der Lockdown also gerade noch rechtzeitig gekommen, um Verhältnisse wie etwa in Italien zu verhindern: "Wir sind in Deutschland diesmal ganz hart am Wind gesegelt und hatten wirklich Maseltov".

Also alles richtig gemacht? So einfach ist es dann doch nicht..

Hier ergänzt der Virologe, dass die obige "Fünf-Tage- später"-Betrachtung zwar die aktuelle "politische Überzeugungsarbeit" für Skeptiker und Leugner der Pandemie erleichtere. Nun aber rechnet Kekulé vor, dass man die Betrachtung auch umgekehrt aufziehen kann - was also nach dem Modell der Forschenden passiert wäre, wenn man die Variablen und Parameter so ändert, dass das Modell ein "Fünf-Tage-vorher-"Szenario berechnet - Bund und Länder also früher reagiert hätten. Und hierbei nun gehe es darum "die Politik an die eigene Nase zu fassen".

Zu spät reagiert

Für diese Beispielrechnung reicht des demnach bereits, sich nur eine der oben genannten Maßnahmen anzuschauen: die Schließung der Schulen und Kitas. Das Ergebnis: Wäre diese bundesweit nur fünf Tage früher erfolgt, hätte es zumindest dieser Projektion zufolge zu keinem Zeitpunkt mehr über 1.000 Neuerkrankungen am Tag gegeben - eine Situation also, die in etwa mit derjenigen heutzutage nach dem Ende des Lockdowns vergleichbar wäre. Und für den Zeitraum nach einer nur fünf Tage früheren Schulschließung kommt das Modell innerhalb von 14 Tagen auf Neu-Infektionswerte, die kaum noch mathematisch signifikant projizierbar seien. Kekulé rechnet hier beispielhaft mit vielleicht noch etwa 100 neue Fällen pro Tag. Am Ende hätte man seiner Ansicht nach damit auch die Zahl sämtlicher Fälle auf 20.000 bis 30.000 insgesamt begrenzen können.

Fazit und Ausblick

Kekulés Fazit also: Frühzeitigere "Corona-Ferien" hätten nicht nur manchen Todesfall, sondern auch den wirtschaftlich verheerenden Lockdown verhindern können. Dies könne etwa ein Anhaltspunkt für Länder sein, die sich noch in einer früheren Infektions-Phase befinden. Darüber hinaus geben die Ergebnisse laut dem Virologen Hinweise für den Fall, sollte sich beispielsweise im Herbst eine zweite Infektionswelle anbahnen.



Mit einer ähnlichen Studie und der Kritik daran haben sich auch unsere Dlf-Kollegen von "Forschung Aktuell" ausführlich beschäftigt.

