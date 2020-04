UNO-Generalsekretär Guterres hat einen weltweiten Anstieg häuslicher Gewalt angesichts der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Auch in Deutschland gibt es Bedenken - auch weil direkte Kontakte Teil eines Frühwarnsystems sind.

In den vergangenen Wochen habe es als Folge der in der Krise gewachsenen wirtschaftlichen und sozialen Drucksituationen sowie der gestiegenen Ängste eine "erschreckende" globale Zunahme der häuslichen Gewalt gegeben, sagte Guterres in einer Videobotschaft.

Guterres: Regierungen sollen Maßnahmen ergreifen

Der UNO-Generalsekretär appellierte an alle Regierungen, Maßnahmen zur Eindämmung der Gewalt zu ergreifen. So sollten etwa Notrufsysteme in Apotheken und Drogerien eingerichtet werden, über die Frauen Schutz vor häuslicher Gewalt suchen könnten.



"Für viele Frauen und Mädchen ist die Bedrohung dort am größten, wo sie am sichersten sein sollten. In ihrem eigenen Zuhause", sagte Guterres. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gelten rund um den Globus Ausgangsbeschränkungen, verbringen also Paare und Familien deutlich mehr Zeit zu Hause miteinander als zu normalen Zeiten.

Familienministerin sieht Stadt-Land-Gefälle

Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) sieht diese Gefahr in Deutschland vor allem in den Städten. "Aus den Ländern bekommen wir unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt offensichtlich ein Stadt-Land-Gefälle", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Aus ländlichen Regionen, wo es mehr Möglichkeiten gebe, raus zu gehen und wo Menschen nicht so sehr auf engem Raum lebten, sei das Konfliktpotenzial nicht so hoch. "Dort hören wir noch nicht von zusätzlichen Fallzahlen", sagte Giffey am Sonntag und sprach von steigenden Zahlen in Berlin.



Das Berliner Polizeipräsidium bestätigt auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass die Zahlen von Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent gestiegen seien. In der Zeit der Ausgangsbeschränkungen sei bisher kein besonderer Anstieg zu verzeichnen gewesen.

Frühwarnsystem nur mit direktem Kontakt

Doch auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Deutsche Kinderschutzbund warnten vor einer Zunahme unentdeckter Gewalt gegen Kinder angesichts von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.



"Problematisch ist, dass persönliche Kontakte zwischen Jugendämtern und Familien derzeit die Ausnahme sind", sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Augsburger Allgemeinen. Auch andere Frühwarnsysteme seien eingeschränkt: "Die Kinder besuchen auch nicht mehr die Kitas, die Schule oder die Sportvereine, Orte, an denen ein möglicher Missbrauch entdeckt werden könnte."

Wo es Hilfe gibt

Kinder und Jugendliche, die Hilfe suchen, können sich an die deutschlandweite kostenfreie Nummer 116 111 wenden. Die Beraterinnen und Berater verstehen sich als "erster Ansprechpartner" und vermitteln bei Bedarf Kontakt zu weiteren Hilfsangeboten vor Ort.



Für Frauen, die Gewalt erfahren, gibt es das Hilfetelefon 08000/116016. Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe listet weitere Möglichkeiten für Frauen auf, Hilfe zu bekommen.



Betroffene Menschen müssen allerdings eine Gelegenheit finden, um Telefonate zu führen oder die entsprechenden Seiten aufzurufen. In Spanien, wo eine strenge Ausgangssperre herrscht, können Frauen in Apotheken unter der Nennung eines Codeworts um einen Notruf bitten - das ist genau das, was der UNO-Generalsekretär fordert.

