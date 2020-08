In Hamburg beginnt heute das neue Schuljahr.

Wegen der Corona-Pandemie bestehen an allen 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Ausnahmen beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelten nur im Klassen- und Lehrerzimmer sowie für Grundschüler bis zehn Jahren.



Nach Mecklenburg-Vorpommern, wo bereits am Montag die Schule wieder begonnen hat, ist Hamburg das zweite Bundesland, in dem die Ferien enden. Kommende Woche folgen dann Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.