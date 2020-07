Beim Einzelhandel stößt der Vorschlag zur Abschaffung der Maskenpflicht beim Einkaufen auf grundsätzliche Zustimmung.

Ein solcher Schritt wäre begrüßenswert, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig sei, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, der Deutschen Presse Agentur. Die Einschätzung, wann und in welchen Regionen dies umsetzbar wäre, müssten aber Politik und Medizin treffen. Der HDE reagierte damit auf einen Vortstoß von Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Glawe. Der CDU-Politiker hatte erklärt, wenn das Infektionsgeschehen in seinem Bundesland weiter so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten.



Die Ungeduld des Handels in diesem Punkt sei sehr gut nachvollziehbar. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Corona-Infektionszahlen bundesweit. Auch in anderen Bundesländern wird bereits über ein Ende der Maskenpflicht debattiert.