Die Intensivärzte in Deutschland stellen sich darauf ein, in der Coronavirus-Epidemie Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen.

Für diesen Fall beschlossen sieben medizinische Fachgesellschaften einen Katalog mit Handlungsempfehlungen, der dem Radiosender Deutschlandfunk Kultur vorliegt. In dem Papier heißt es, es sei wahrscheinlich, dass auch in Deutschland in naher Zukunft und trotz bereits erfolgter Kapazitätserhöhungen nicht mehr alle Patienten, die unter einem schweren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 litten, intensivmedizinisch behandelt werden könnten. Dadurch werde es zu moralischen Konflikten kommen. Die neue Handreichung soll dabei Orientierung bieten.



Demnach ist eine Intensivtherapie nicht mehr geboten, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat, wenn keine Besserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist, oder wenn das Überleben nur bei dauerhaftem Aufenthalt auf der Intensivstation gesichert werden kann.