Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen warnt der saarländische Ministerpräsident Hans vor voreiligen Lockerungen.

Momentan seien die Zahlen für größere Änderungen nach wie vor zu hoch, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Man müsse dringend noch weiter runter mit den Neuinfektionen, um auch gegen die Mutationen gewappnet zu sein. Bei den Gesprächen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder wird es Hans zufolge auch um einen Perspektivplan für die kommenden Monate gehen, also was bei welchem Infektionsgeschehen wieder möglich sein werde.



Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sprach sich für eine Verlängerung des Lockdowns aus. Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden könne, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das sei derzeit noch nicht der Fall. Zugleich appelliere er an die anderen Landesregierungen, an einem Strang zu ziehen. Viele Bürgerinnen und Bürger erwarteten ein zwischen Bund und Ländern abgestimmtes und konsequentes Vorgehen.

