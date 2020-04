Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff geht nicht davon aus, dass Deutschland angesichts der Corona-Pandemie nach Ostern wieder zur Normalität zurückkehren wird.

Man sei noch mitten in der Phase, in der die Zahl der Infizierten weiter steige, sagte Haseloff dem "Mitteldeutschen Rundfunk". Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, erklärte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, derzeit wisse man nicht, ob die Schulen am 20. April wieder öffnen könnten. Bundesgesundheitsminister Spahn warnte vor einer zu frühen Aufhebung der Beschränkungen. Es sei zwar zu sehen, dass es ein Abflachen bei den Steigerungsraten gebe. Dies sei aber noch kein abschließender Trend, sagte der CDU-Politiker. Gestern hatten Bund und Länder beschlossen, die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus mindestens bis zum Ende der Osterferien aufrechtzuerhalten.



In Deutschland stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten erneut deutlich. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es jetzt 73.522 bestätigte Fälle; das sind 6.156 mehr als gestern. Demnach starben 872 Menschen infolge der Lungenkrankheit Covid-19. Das ist ein Anstieg um 140 Fälle.