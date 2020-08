Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, hat wegen des Anstiegs der Coronavirus-Infektionen vor der Verhängung einer neuen Ausgangssperre gewarnt.

Bei Infektionsherden müsse schnell und differenziert auf lokaler Ebene reagiert werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Einen "zweiten Lockdown", so Haseloff, könne sich Deutschland nicht leisten. Die Wirtschaft würde dies kaum verkraften.



Ab heute können sich aus dem Ausland zurückkehrende Urlauber kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Hintergrund ist eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn. Die Tests sind für alle Rückreisende auch ohne Symptome innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland möglich. Sie werden etwa in Einrichtungen an Flughäfen, in Gesundheitsämtern sowie Arztpraxen durchgeführt. Bezahlt werden die Tests zunächst von den gesetzlichen Krankenkassen, die Finanzierung soll durch Bundeszuschüsse sichergestellt werden.