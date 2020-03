Haustiere können das Coronavirus wahrscheinlich nicht übertragen.

Davon gehen Gesundheits- und Lebensmittelbehörde in Frankreich und Belgien bislang auf. Nachdem sich in Belgien eine Katze angesteckt hatte, sprechen Experten der Behörde für Lebensmittelsicherheit (Afsca) von einem außergewöhnlichen Fall. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Übertragung vom Tier zurück auf den Menschen möglich sei. Ob die Katze selbst theoretisch andere Katzen anstecken hätte können, untersuchen die Virologen noch.



Die französische Gesundheits- und Lebensmittelbehörde Anses teilte ebenfalls mit, nach bisherigem wissenschaftlichen Stand gebe es keinen Beweis dafür, dass Haus- und Nutztiere eine Rolle bei der Ausbreitung des Virus spielten. Auch der "schwach positive" Coronavirus-Test eines Hundes in Hongkong sei kein Beleg. Das Virus war dort Ende Februar im Maul und in der Nase eines Zwergspitzes festgestellt worden. Der Hund gehört einer Frau, die sich selbst mit dem Coronavirus infizierte. Womöglich handele es sich lediglich um eine "passive Verunreinigung" bei dem Tier, betonte die Behörde. Es seien aber weitere Tests nötig.

Fleisch und andere Lebensmittel im Zweifelsfall erhitzen

Bei Nutztieren sei bisher noch nie das Virus festgestellt worden, führte Anses aus. Das einzige Risiko bestehe nach jetzigem Stand darin, dass ein infizierter Mensch Lebensmittel kontaminiere. Die Gesundheitsbehörde riet dazu, Fleisch und andere Lebensmittel im Zweifelsfall mindestens vier Minuten lang auf 63 Grad zu erhitzen. Das senke ein Ansteckungsrisiko um den Faktor 10.000.

Was tun, wenn ein Haustierbesitzer krank ist?

Die Afsca rät in jedem Fall dazu, dass Kranke ihr Tier im Haus behalten und darauf achten, dass es möglichst nicht raus geht. Wenn sich die Besitzer nicht mehr selbst um ihre Katze, ihren Hund oder auch ihren Hamster kümmern könnten, solle dies ein Nahestehender tun. Der Kontakt mit einem Sars-CoV2-Infizierten solle für die Tiere möglichst reduziert werden: sprich, keine Berührungen im Gesicht, regelmäßiges Händewaschen vor allem nach Säubern der Katzentoilette und Entfernen etwaiger Hinterlassenschaften beim Hundespaziergang. Sein Tier vernachlässigen oder gar Einschläfern lassen müsse wegen der Corona-Epidemie aber niemand.

