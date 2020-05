Bundesarbeitsminister Heil hat seine Länderkollegen aufgefordert, den Arbeitsschutz bei Saisonarbeitern in der Landwirtschaft und in Schlachthöfen streng zu kontrollieren.

Besonderes Augenmerk sei dabei auf die Situation in Sammelunterkünften und beim Personentransport zu legen, zitieren WDR und NDR aus dem Schreiben an die Ressortchefs. Viele Coronavirus-Infektionen in fleischverarbeitenden Betrieben zeigten akuten Handlungsbedarf, hieß es.



Zuletzt waren in Betrieben in den Landkreisen Coesfeld und Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sowie Steinburg in Schleswig-Holstein zahlreiche Erkrankungen bestätigt worden. Der Betrieb in Coesfeld wurde vorübergehend geschlossen, die Lockerung der Corona-Beschränkungen in dem Landkreis um mindestens eine Woche verschoben. Zudem sollen in allen Schlachthöfen in NRW sämtliche Mitarbeiter getestet werden. Auch für Erntehelfer soll es weitergehende Tests geben. In Schleswig-Holstein werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel ebenfalls die Mitarbeiter aller Schlachthöfe getestet.