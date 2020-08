In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Seit gestern registrierte das Robert Koch-Institut 955 neue Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich damit weiter auf einem deutlich höheren Niveau als vor einigen Wochen. Gestern hatte der Anstieg bei 870 Fällen gelegen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 209.653 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Im Zusammenhang mit dem Virus werden inzwischen 9.148 Todesfälle verzeichnet, das sind sieben mehr als am Tag zuvor. Die Infektion überstanden haben 192.700 Patienten. Rechnerisch gibt es derzeit also gut 7.800 akut Infizierte - zuzüglich der Dunkelziffer.

Positivrate bei Tests steigt

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 30 (vom 20. bis 26. Juli) fielen demnach 0,8 Prozent der Tests positiv aus. In den drei Wochen zuvor waren es 0,6 Prozent. Insgesamt wurden dem RKI in Kalenderwoche 30 mehr als 563.000 durchgeführte Tests übermittelt (Vorwoche: gut 537.000). Für die Kalenderwoche 31 gaben die teilnehmenden Labore eine mögliche Testkapazität von gut 1.203.000 an.



Das RKI weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist - denn eine Person kann durchaus mehrfach getestet worden sein.



