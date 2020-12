Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren heute in ganz Deutschland die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen.

Mit dem Aktionstag will das Unternehmen die Kunden noch einmal für das Thema sensibilisieren. Personenverkehrsvorstand Huber sagte, inzwischen seien Verstöße gegen die Maskenpflicht die absolute Ausnahme. Die Bahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Kontrollen im Dezember erneut zu verstärken. Sie sollen täglich in bis zu 50 Prozent der Fernzüge erfolgen.

