Die Hilfsorganisation Oxfam fordert umfangreiche Hilfsmaßnahmen für die ärmsten Länder.

Die Gesundheitsausgaben in diesen Ländern müssten auf 160 Milliarden Dollar verdoppelt werden, da sie durch die Corona-Pandemie besonders bedroht seien, sagte Oxfam-Geschäftsführerin Lieser in Berlin. Reichere Länder sollten ärmeren dafür Schulden erlassen und zusätzlich Geld zur Verfügung stellen. Millionen Menschen lebten in überfüllten Slums oder Flüchtlingscamps, in denen es unmöglich sei, den gebotenen Abstand zu Mitmenschen einzuhalten, so Lieser. Zudem hätten weltweit fast drei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser oder angemessener medizinischer Behandlung. Falls nicht schnell und umfassend gehandelt werde, drohe die schlimmste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.