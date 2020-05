Angesichts der Corona-Epidemie haben mehrere Organisationen die Bundesregierung aufgefordert, große Flüchtlingsunterkünfte aufzulösen.

Die Menschen seien dort enormen Gefahren ausgesetzt, sagte eine Sprecherin der Vereinigung der Flüchtlingsräte. Die Bundesregierung nehme eine - Zitat - Durchseuchung von Migranten bewusst in Kauf. Die Bundesregierung wies die Vorwürfe zurück. Regierungssprecher Seibert erklärte, man baue das gesamte Handeln darauf auf, die Menschen in Deutschland vor der Infektion zu schützen. Zuletzt waren 400 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg unter Quarantäne gestellt worden, weil sich dort 68 Personen mit dem Virus infiziert hatten.