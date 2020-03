In den USA ist ein Hilfspaket zur Abmilderung von Folgen der Corona-Krise im Kongress gescheitert.

Bei einer ersten Abstimmung über Verfahrensfragen verweigerten die oppositionellen Demokraten ihre Zustimmung. Sie kritisierten, die Hilfen kämen insbesondere Unternehmen zugute. Die im Entwurf vorgesehenen Arbeitslosenhilfen und die Unterstützung für das Gesundheitssystem seien unzureichend. Der Führer der Demokraten im Senat, Schumer, sagte, er halte eine rasche Einigung mit den Republikanern für möglich. Das Paket zur Unterstützung von Bürgern und Unternehmen hat einen Umfang von bis zu zwei Billionen Dollar.



Durch die Pandemie sind in den USA innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer insgesamt auf 389, wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte. Die meisten Toten wurden demnach in den Bundesstaaten New York, Washington und Kalifornien registriert. US-Präsident Trump ordnete die Entsendung von Notlazaretten mit insgesamt 4.000 Betten in die drei Bundesstaaten an.