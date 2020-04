Dass das neue Coronavirus eine Erkrankung der Atemwege hervorruft, ist inzwischen bekannt. Doch es verdichten sich die Hinweise, dass das Virus auch neurologische Symptome auslöst.

Laut Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, könnte das neue Coronavirus über sogenannte nachgeschaltete Nervenzellen des Geruchssinns ins zentrale Nervensystem kommen. Entsprechende Andockstellen wurden kürzlich nachgewiesen - und der Riechnerv führt von der Nasenschleimhaut durch den Schädelknochen direkt ins Gehirn. Von den früheren Coronavirus-Infektionen Mers und Sars sei nachgewiesen, dass sie über Nerven ins Gehirn wandern könnten, sagte Berlit in einem Bericht des Deutschlandfunk.



Bei Daten aus Europa habe sich gezeigt, dass bei über 80 Prozent der Covid-19-Patienten eine Riech- und Geschmacksstörung beobachtet werden kann, erklärt Berlit. Belgische Forschende gehen in einer Studie davon aus, dass beide Beeinträchtigungen wichtige Symptome von Covid-19 darstellen. Interessant ist dabei, dass die Symptome oft bereits zu Beginn einer Infektion auftreten – und so die Möglichkeit einer frühen Diagnose bieten. Ganz im Gegensatz zu einem gewöhnlichen grippalen Infekt, bei dem solche Einschränkungen eher später auftreten.

Erster Nachweis aus Japan

Vor wenigen Wochen wurde ein erster Fall aus Japan bekannt, bei dem sich das Virus bei einem Menschen über den neuralen Infektionsweg ausgebreit hat. Bei einem an einer Hirnhautentzündung erkrankten jungen Mann wurde Sars-CoV-2 im Nervenwasser nachgewiesen. Zusätzlich auffällig war in diesem Fall, dass ein Nasen-Rachen-Abstrich bei dem Japaner negativ ausfiel.



Der Nachweis des Coronavirus im zentralen Nervensystem unterstreicht eine Befürchtung, die ein Forscherteam aus China und Japan bereits Ende Februar in einem Übersichtsartikel im Journal of Medical Virology geäußert hatte: dass der Erreger bei manchen Menschen in den Hirnstamm vordringt und dort das Atemzentrum schädigt. Das könnte erklären, warum gerade bei älteren Covid-19-Patienten manchmal die Atmung aussetzt, ohne dass sie vorher massive Atemprobleme durch die Lungeninfektion gehabt hätten. Entsprechende Belege für diese These fehlen laut Berlit aber noch.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.