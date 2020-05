Der Historiker Niall Ferguson wirft westlichen Staaten vor, das Problem der Coronavirus-Ausbreitung zu lange verdrängt und damit enorme wirtschaftliche Schäden verursacht zu haben.

Der Wissenschaftler der US-Universität Havard sagte im Interview der "NZZ am Sonntag", dass sich ein solches Virus angesichts der globalen Vernetzung rasend schnell ausbreiten werde, sei vorhersehbar gewesen. Dabei sieht er ausdrücklich die Gesundheitsbehörden in der Verantwortung, weniger die Politiker. Es habe viele Warnungen vor einer Pandemie gegeben, daher halte er es für einen Skandal, wie schlecht die Behörden vorbereitet gewesen seien. So hätten sie es beispielsweise in den USA nicht geschafft, ausreichende Test-Kapazitäten bereitzustellen, betonte Ferguson.

Demokratien im Vorteil

Der häufig zitierten Ansicht, autokratisch geführte Länder wie China könnten eine solche Pandemie besser bekämpfen als demokratische Staaten, erteilt Ferguson eine Absage. Taiwan und Südkorea hätten gezeigt, dass gut geführte Demokratien wirksam reagieren könnten. Die Tests seien frühzeitig erfolgt und die Ansteckungen zurückverfolgt worden. Diese Länder hätten daher nie einen Lockdown durchführen müssen, und die Zahl der Todesopfer sei sehr tief geblieben, erläuterte der Historiker. Mit dem umfassenden Lockdown nach dem Vorbild aus Wuhan, wie ihn viele westliche Staaten vollzogen haben, sei "das falsche China kopiert worden, nämlich das kommunistische anstatt das demokratische Taiwan".

Erfolgsgeschichte

Führende Politiker und Virologen in Deutschland bezeichneten dagegen das Vorgehen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus als Erfolg - trotz der ökonomischen Folgen. So wurde die erste Infektion am 27. Januar nachgewiesen, das öffentliche Leben in Deutschland am 9. März weitgehend stillgelegt. Die meisten Geschäfte mussten schließen, viele Produktionen wie beispielsweise in der Autoindustrie wurden gestoppt. Nach einem Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten vom 6. Mai finden nun schrittweise Lockerungen statt.

