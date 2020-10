Wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen hat Baden-Württemberg die höchste Corona-Alarmstufe ausgerufen. Ab Montag gelte eine verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, teilte Ministerpräsident Kretschmann nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung mit. Zudem werde es striktere Kontaktbeschränkungen geben.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, soll nach dem Konzept der Landesregierung im Einzelhandel die Anzahl der Personen pro Verkaufsstelle eingeschränkt werden. In der Gastronomie könnte demnach der Ausschank von Alkohol eingeschränkt, eine Reservierungspflicht eingeführt und der Betrieb auf Außenbereiche beschränkt werden. Auch Veranstaltungen sollen eingeschränkt werden. Die Regelversorgung in Krankenhäusern solle auf das Nötigste beschränkt werden. Bei Verstößen sollen die Sanktionen ausgeweitet werden.

Mecklenburg-Vorpommern hebt Quarantäne-Pflicht für Urlauber auf

In Mecklenburg-Vorpommern, wo bislang die strengsten Regeln herrschten, wird die Quarantäne-Pflicht für Urlauber aus Corona-Risikogebieten ab kommenden Mittwoch aufgehoben. Ministerpräsidentin Schwesig erklärte in Schwerin, die anderen Bundesländer hätten nach dem Corona-Gipfel der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel am vergangenen Mittwoch inzwischen genügend Vorsichtsmaßnahmen für Risikogebiete getroffen. Deshalb reiche künftig ein aktueller negativer Corona-Test.

Beherbergungsverbot für Brandenburg vorläufig gestoppt

Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das in Brandenburg geltende Beherbergungsverbot vorläufig aufgehoben. Das Gericht gab den Eilanträgen eines Hotelbetreibers und einer Vermieterin von Ferienwohnungen statt. Zur Begründung hieß es, das Verbot sei voraussichtlich unverhältnismäßig.

