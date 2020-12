Bei den bevorstehenden Corona-Impfungen müssen Lehrkräfte nach Ansicht des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) vorrangig zum Zug kommen.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Beckmann, sagte im Deutschlandfunk, wenn man dem Bildungssystem in der Corona-Pandemie eine hohe Priorität einräume, dann müsse man über die Eingruppierung von Lehrerinnen und Lehrern noch einmal diskutieren. Er verwies darauf, dass auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zuletzt eine bevorzugte Impfung von Lehrkräften gefordert hatte. Die Ständige Impfkommission (StiKo) am Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte heute eine Rangfolge mit sechs Kategorien vorgelegt. Lehrkräfte sind hier in die vierte Gruppe eingeordnet.



In der ersten Stufe werden zusammengefasst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personen im Alter ab 80 Jahren, Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, zum Beispiel der Rettungsdienst und Notärzte, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen, Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern.

Empfehlung für Rangfolge beim Impfen

In der zweiten Priorisierungsstufe werden Personen im Alter ab 75 bis 79 Jahren genannt, Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, beispielsweise Hausärzte und Kinderärzte, Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen, Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung und explizit Personen mit Down Syndrom.



In der dritten Stufen befinden sich dann etwa Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, nach Organtransplantationen sowie Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben und arbeiten. In der vierten Stufe werden dann unter anderem Lehrer und Erzieher genannt.

Rechtsverordnung für diesen Freitag erwartet

Innerhalb einer Priorisierungsstufe soll nach Aussage der Stiko durchaus parallel geimpft werden. Die Empfehlung soll zudem ständig neu überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Für eine vollständige Impfserie sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig.



Die auf Basis der Empfehlung verfasste Rechtsverordnung wird laut Bundesgesundheitsministerium, sobald sie unterzeichnet und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, voraussichtlich am Freitag, rückwirkend zum 15. Dezember in Kraft treten. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember über eine Zulassung des Impfstoffes der Pharmafirmen Biontech und Pfizer entscheiden. Danach wird der Bund den Impfstoff besorgen und verteilen, die Durchführung der eigentlichen Impfkampagne, die am 27. Dezember starten soll, liegt bei den Ländern.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.