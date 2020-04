In Deutschland haben sich laut einem Medienbericht inzwischen mehr als 2.300 Mitarbeitende von Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert.

Das geht nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" aus einer Umfrage unter knapp 400 Gesundheitsämtern, Landesämtern und Kassenärztlichen Vereinigungen hervor. Demnach ist Bayern besonders stark betroffen: Hier seien Stand heute 244 Arztpraxen geschlossen. In Nordrhein-Westfalen gibt es demnach 322 infizierte Pflegerinnen und Pfleger, insbesondere in Altenheimen. Mehr als viermal so viele Mitarbeitende befänden sich derzeit in Quarantäne. Im sächsischen Landkreis Zwickau sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsamtes 60 Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, da die Daten zum medizinischen Personal oft nicht gesondert erfasst werden.



Die Johns Hopkins Universität meldet für Deutschland zurzeit 81.728 bestätigte Infektionen und 997 Todesfälle. Allerdings hat sich die Zeitspanne, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, hat sich allerdings bundesweit nach Berechnungen der "Süddeutschen Zeitung" in den vergangenen Tagen verlangsamt. Dies ist ein wichtiges Kriterium, um die Ausbreitung einer Pandemie einzuschätzen. In den einzelnen Bundesländern breitet sich die Epidemie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus, am schnellsten derzeit im Saarland, in Bayern und in Sachsen-Anhalt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und dWeiterführende Artikel zum Coronavirus



Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:



Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Unentdeckte Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete



Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus



Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte



Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?



Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält



Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde



Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichtenie Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Nicht mehr auf der Straße: Was aus Fridays-for-Future und den großen Protestbewegungen in Hongkong und Chile während der Corona-Krise wurde

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten