Angesichts der angespannten Infektionslage fordert Bayerns Gesundheitsminister Holetschek den Bund zu mehr finanzieller Unterstützung für Krankenhäuser und Pflegekräfte auf.

Es müsse so schnell wie möglich Steuerfreiheit für alle Zuschläge der Beschäftigten in der Pflege geben, sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Zudem regte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz an, die Krankenhäuser besser zu unterstützen. Man brauche Ausgleichszahlungen für jene Kliniken, die wegen der Versorgung von Covid-19-Patienten erhebliche Belegungs- und damit auch Erlös-Rückgänge zu verzeichnen hätten.



Derweil warnte der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach vor einer möglichen Überlastung der Klinken. Er sagte derselben Zeitung, erste Intensivstationen seien bereits am Limit. Nötig seien daher rasche Auffrischungsimpfung für Ältere und strenge 2G-Regeln für Einrichtungen wie Restaurants und Kinos.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.