Bundesfinanzminister Scholz stellt weitere Finanzhilfen für die von der Coronakrise besonders betroffenen Branchen in Aussicht.

Scholz sagte der "Welt am Sonntag", das Hotel- und Gaststättengewerbe gehöre sicher dazu. Für diese Bereiche seien Lockerungen noch nicht so schnell in Sicht. Dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband zufolge droht wegen der Corona-Krise rund 70.000 Hotels und Gatronomie-Betrieben die Insolvenz.



Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte der "Bild am Sonntag", allen Betrieben der Branche zusammengechnet gingen bis Ende April rund zehn Milliarden Euro Umsatz verloren. Dass es noch keine Lockerungs-Perspektiven für die Gastronomie gebe, sei eine große Enttäuschung. Der Verband fordert, dass Restaurants und Cafés verantwortungsvoll wieder geöffnet werden dürfen, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent abgesenkt und es Soforthilfen für Betriebe gibt, ähnlich wie die Dürre-Hilfen für die Landwirtschaft 2018.