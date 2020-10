Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, vertritt den Standpunkt, dass Schulen und Kitas in der Coronakrise möglichst nicht geschlossen werden.

Zwar habe man den Infektions- und Gesundheitsschutz von Lehrern und Schülern im Blick, das Recht auf Bildung müsse aber Priorität haben, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin im Deutschlandfunk. Anders als im Frühjahr wisse man, dass Schulen und Kitas nicht Treiber der Pandemie seien, betonte die SPD-Politikerin. Der Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht sei schwierig, da nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Eltern vor extremen Herausforderungen stünden. Eine bundesweite Maskenpflicht an Schulen lehnte Hubig ab. Die einschränkenden Maßnahmen müssten je nach Infektionslage lokal getroffen werden, so wie es auch das Robert Koch-Institut empfehle.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, hatte Ländern und Kommunen vorgeworfen, dass der Regelbetrieb in den Schulen vielerorts weiterlaufe, obwohl immer häufiger kritische Corona-Werte überschritten würden.



Nordrhein-Westfalen hatte gestern angeordnet, dass nach den Herbstferien ab der 5. Klasse Masken auch wieder im Unterricht getragen werden müssen.

