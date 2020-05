Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, hält eine Rückkehr zum Normalbetrieb in den Schulen nach den Sommerferien für möglich.

In allen Bundesländern bestehe der dringende Wunsch, zur Normalität zurückzukehren, sagte die SPD-Politikerin der "taz". Hierzu werde es in der nächsten Woche Gespräche geben. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin verteidigte das uneinheitliche Vorgehen der Länder. Grundsätzlich müsse jedes Land vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens und der verfügbaren Lehrkräfte selbst entscheiden.



Nach Sachsen und Thüringen hatte auch Schleswig-Holstein in dieser Woche angekündigt, Grundschüler bereits ab Juni wieder im Klassenverband und ohne Mindestabstand zu unterrichten.