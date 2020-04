Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Nicaragua vorgeworfen, in der Coronavirus-Krise Menschenleben zu gefährden.

Die Politik der Regierung widerspreche den Empfehlungen internationaler Gesundheitsexperten, heißt es in einer Erklärung der Organisation. Präsident Ortega agiere leichtsinnig und verhindere Präventionsmaßnahmen. So seien die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen worden, weiter zu arbeiten, die Kinder zur Schule zu schicken und sogar an Massenveranstaltungen teilzunehmen.



In Nicaragua haben sich offiziellen Angaben zufolge bislang sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.