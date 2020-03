Die Corona-Pandemie gefährdet nach Angaben der Vereinten Nationen die humanitäre Hilfe für mehr als 100 Millionen Menschen weltweit.

Der Sprecher des UNO-Nothilfebüros, Laerke, sagte in Genf, es werde stündlich schwieriger, Länder zu versorgen, in denen es wegen Naturkatastrophen oder Konflikten an medizinischem Material fehle. Die Reisebeschränkungen und Empfehlungen, zu anderen Menschen Abstand zu halten, seien eine große Herausforderung.



Laerke warnte, die Krisen weltweit dürften über den Ausbruch des Coronavirus nicht in Vergessenheit geraten. Besonders besorgt ist das UNO-Nothilfebüro wegen der Lage in der syrischen Provinz Idlib. Dort lebten fast eine Million Vertriebene unter prekären Bedingungen.