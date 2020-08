Nach rund fünf Monaten Corona-Quarantäne hat für Hunderttausende Jugendliche im Gazastreifen wieder der Schulunterricht begonnen.

Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, kehrten dieser Tage rund 285.000 Kinder an die von den Vereinten Nationen unterstützen Schulen zurück, weitere 270.000 Jugendlichen lernten an öffentlichen Einrichtungen. Maskenpflicht oder Abstandsgebote bestünden nicht, mancherorts würden Desinfektionsmittel verteilt. Wie es weiter heißt, sollen die mehr als 750 Schulen zweimal täglich gereinigt werden.



Aus Sorge, dass ein Ausbruch der Seuche das Gesundheitssystem im Gaza-Streifen überfordern könnte, hatte die islamistische Hamas die Schulen geschlossen. Nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) liegen Pläne für eine erneute Schließung der Schulen vor, sollte sich das Coronavirus wieder ausbreiten.



Laut der Johns Hopkins Universität wurden im Gaza-Streifen und im Westjordanland mehr als 13.700 Infektionen offiziell gemeldet. 94 Menschen starben mit oder wegen des Virus.