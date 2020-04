Die Besatzung des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle" ist zum großen Teil positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Von den fast 1.800 Crewmitgliedern hätten rund 670 ein positives Testergebnis erhalten, teilte das Verteidigungsministerium mit. 31 Seeleute seien im Krankenhaus, ein Mann auf der Intensivstation.



Die "Charles de Gaulle" war am Sonntag in den Hafen der südlichen Mittelmeerstadt Toulon zurückgekehrt, nachdem der Ausbruch bemerkt worden war. Die gesamte Besatzung kam auf dem dortigen Militärstützpunkt in Quarantäne.