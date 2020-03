Sind die Absagen von Fußballspielen und größeren Veranstaltungen wirklich nötig? Das dürften sich derzeit viele fragen. Doch um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern, sind solche Maßnahmen essenziell wichtig. Wir erklären, warum.

Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet

Ohne Maßnahmen wie Veranstaltungsabsagen, Quarantäne von Infizierten oder Hygieneregeln würde die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen exponentiell wachsen. Das bedeutet: Die Zahl verdoppelt sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums immer weiter - das Wachstum wird also immer schneller.



Beim Coronavirus geht Christian Althaus, Leiter der epidemiologischen Forschungsgruppe der Uni Bern, bei einer konservativen Einschätzung von einer Verdopplungsrate von sechs bis sieben Tagen aus, wie er in der Süddeutschen Zeitung erklärt. Geht man von den gut 1.000 nachgewiesenen Fällen in Deutschland zum Beginn dieser Woche aus, würden es bei der genannten Verdopplungsrate demnach bereits Mitte Mai rund eine Million Coronafälle in Deutschland geben. Führt man die Logik weiter, wären es eine Woche später rein theoretisch zwei Millionen. Von einem ähnlichen Szenario sprach auch der Physiker und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will.



Der Mathematik-Professor Chiranjib Mukherjee von der Universität Münster hat sich mit den Covid-19-Zahlen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, wo es derzeit die meisten Fälle in Deutschland gibt. Dort sei das Wachstum in den vergangenen Tagen und Wochen weder exponentiell noch linear, sondern befinde sich etwa dazwischen (geometrisches Wachstum), sagte er auf Anfrage. Das sei ein Wachstum, wie man es etwa von Zinseszinsen kenne. Nach einem Gespräch mit dem RKI sieht er zwei Faktoren, die bestimmen werden, wie sich das Wachstum in den kommenden Monaten gestalten wird: die Zahl der sozialen Kontakte sowie Hygienemaßnahmen. Diese beiden Faktoren könnten seiner Ansicht nach die hohen Erkrankungszahlen im Kreis Heinsberg erklären, denn dort gebe es eine hohe Bevölkerungsdichte und dort wurde Karneval gefeiert.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht derzeit auf der Grundlage verschiedener Studien davon aus, dass jeder Infizierte durchschnittlich etwa drei weitere Menschen ansteckt (Basisreproduktionsrate 2,4 bis 3,3). Demnach müssten etwa zwei Drittel dieser Übertragungswege verhindert werden, um die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen.



Bei Berechnungen und der Beobachtung der aktuellen Fallzahlen gibt es allerdings viele Fallstricke und Unwägbarkeiten. Laut der Expertenredaktion des Science Media Centers scheint etwa die Zahl der Fälle in Deutschland derzeit noch eher linear zu steigen. Das könnte aber etwa daran liegen, dass zu wenig getestet wird - oder aber die Maßnahmen bereits greifen. Genau sagen kann das derzeit niemand. Zudem verlaufen sehr viele Coronainfektionen mild und bleiben unerkannt, die Zahlen sind also nie eindeutig. Laut RKI deutet eine erste kleine Studie auch darauf hin, dass nur ein Teil der Infizierten (58 Prozent) überhaupt Symptome zeigt.

Wie ist das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet?

Ein Großteil der Covid-19-Erkrankungen verläuft mild. Doch ein kleiner Teil der Patienten braucht intensivmedizinische Betreuung im Krankenhaus, vor allem Beatmung. Solange die Zahlen niedrig sind und nur langsam wachsen, kann das deutsche Gesundheitssystem diese Patienten (meist Ältere mit Vorerkrankungen) gut versorgen. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk-Interview sagte, gibt es in Deutschland derzeit 28.000 Intensivbetten in Deutschland, davon etwa 25.000 Plätze mit Beatmung. Bezogen auf die Bevölkerungsgröße sei das die beste Ausstattung in Europa, sagte Spahn. Trotzdem könne es zu Engpässen kommen, wenn gleichzeitig zu viele Erkrankte auf solche Betten angewiesen seien - zumal ein Teil der Intensivplätze bereits im normalen Betrieb mit anderen Erkrankten belegt ist. Wenn also gleichzeitig zu viele Menschen schwer an Covid-19 erkranken, würde wohl auch die in Deutschland noch sehr geringe Mortalitätsrate steigen, weil nicht alle gut versorgt werden könnten.

Was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen?

Laut Spahn ist es nun wichtig, es dem Virus schwer zu machen, sich zu verbreiten. Denn wenn nicht zu viele Menschen gleichzeitig an Covid-19 erkranken, können alle schweren Fälle versorgt werden. Deshalb werden derzeit reihenweise Veranstaltungen abgesagt, bei denen viele Menschen aufeinandertreffen. Zudem rät das Gesundheitsministerium dazu, auf unnötige Reisen und Kontakte zu verzichten. Laut Spahn dienen die Maßnahmen somit auch dazu, die gesundheitlich Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Kindergärten seien in stark betroffenen Regionen wie dem Kreis Heinsberg sinnvoll.

Wann ist mit einer Entspannung der Lage zu rechnen?

Genau sagen kann das derzeit niemand. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte, Deutschland stehe erst am Anfang der Epidemie. Erfahrungsgemäß würden sich über längere Zeit 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus anstecken. Davon sprach auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Logischerweise sollte sich die Lage entspannen, sobald es einen Impfstoff gibt. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen geht davon aus, dass es einen solchen frühestens in zwölf bis 18 Monaten geben wird. Generell gilt: Je mehr Menschen eine Immunität gegen eine Erkrankung haben, desto besser sind auch alle anderen geschützt. Forscher vermuten, dass genesene Covid-19-Patienten eine Immunität aufbauen. Einen Beleg dafür gibt es noch nicht, ebenso ist unklar, wie lange eine solche Immunität halten würde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Darüber hinaus haben wir einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Flächendeckende Schul- und Kitaschließungen werden in Deutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer wahrscheinlicher. Fehlende Kinderbetreuung könnte eine der Konsequenzen sein. Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Stück: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber. Welche das sind, erklären wir in unserem Beitrag: Erste Ansätze für Medikamente, die gegen Coronavirus wirken könnten.



Zum Thema Atemschutzmasken kursieren derzeit viele Informationen. Welche Masken es gibt, wer sie wirklich braucht und warum die EU einen deutschen Exportstopp kritisiert, beantworten wir im Beitrag: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet,wie das deutsche Gesundheitssystem auf Covid-19-Fälle vorbereitet ist, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland damit um – also etwa mit Messen und Bundesligaspielen? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen in unserem Stück: Coronavirus: Wie geht Deutschland mit Großveranstaltungen um?



Auch im Sport wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eine Übersicht lesen Sie hier: Wie das Coronavirus den internationalen Sport beeinflusst - Absagen, Verschiebungen, Ausfälle.