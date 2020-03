Die Hypovereinsbank schließt wegen der Corona-Krise vorübergehend ein Drittel ihrer Filialen.

Von den deutschlandweit 337 Standorten seien 101 betroffen, teilte das Geldinstitut mit. Selbstbedienungszonen blieben überall geöffnet. Die persönliche Beratung werde allerdings in den kommenden Tagen schrittweise auf stark frequentierte Standorte konzentriert. Um Kunden in anderen Regionen weiterhin beraten zu können, sollen den Angaben zufolge Geschäftsstellen im Wochenrhythmus an jeweils anderen Standorten öffnen beziehungsweise vorübergehend schließen.



Auch die Commerzbank kündigte an, vorsorglich mehrere hundert Filialen zu schließen. Vor allem die kleineren Standorte seien betroffen, sagte ein Sprecher. Die Deutsche Bank hatte gestern Abend mitgeteilt, dass alle Filialen vorerst geöffnet bleiben.