Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hält den in Deutschland eingeschlagenen Weg der schrittweisen Lockerung von Corona-Beschränkungen für richtig.

Dies gelte sowohl gesundheitspolitisch als auch mit Blick auf die Wirtschaft, sagte Fuest im Deutschlandfunk. Er verwies auf die disziplinübergreifende Studie, die das Ifo-Institut gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung erarbeitet hat. Bei den Berechnungen sei deutlich geworden, dass die These, schnelle Öffnung sei immer gut für die Wirtschaft, zu kurz gedacht sei. Es sei nämlich auch ökonomisch besser, kurzfristig etwas mehr Beschränkungen in Kraft zu lassen, um dadurch letztlich schneller in einen Normalzustand zu kommen. Fuest betonte, auch die regionalen Unterschiede bei den Regelungen in Deutschland spielten eine positive Rolle.