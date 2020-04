Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen planen dem ifo-Institut zufolge im Zuge der Coronavirus-Krise einen Stellenabbau.

18 Prozent der Firmen wollten Mitarbeiter entlassen oder befristete Verträge nicht verlängern, teilte das Institut unter Berufung auf seine April-Umfrage mit. Fast 50 Prozent der Firmen hätten Kurzarbeit beantragt. Im Durchschnitt rechnen die Unternehmen damit, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens knapp vier Monate dauern werden.



Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. Wie das Marktforschungsinstitut GfK mitteilte, befinden sich die Werte für Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung im freien Fall. Der GfK-Experte Bürkl sagte, die Verunsicherung der Konsumenten sei riesig. Die Marktforscher erwarten für Mai einen Konsumklima-Wert von minus 23,4 Punkten. Das wären 25,7 Punkte weniger als in diesem Monat. Bürkl betonte, da sich abzeichne, dass die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 nur sehr langsam gelockert würden, dürften dem Konsumklima auch in den nächsten Monaten schwere Zeiten bevorstehen.