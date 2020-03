Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten.

Die Kosten würden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt sei, sagte Ifo-Präsident Fuest. Je nach Szenario werde die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte schrumpfen. Das entspreche Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro. Auch am Arbeitsmarkt werde es durch die Krise zu massiven Verwerfungen kommen, erklärte der Ifo-Chef. Diese würden die Zustände auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in den Schatten stellen. Bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze könnten wegfallen und mehr als sechs Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein.