Wegen der Coronakrise werden nach Einschätzung des Ifo-Instituts in vielen Branchen Arbeitsplätze wegfallen.

Eine Umfrage des Instituts hat ergeben, dass im April mehr als die Hälfte der Betriebe in der Gastronomie beschlossen hat, Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge auslaufen zu lassen. Dies gelte auch für 50 Prozent der Hotels und 43 Prozent der Reisebüros. Auch die Autobranche ist demnach stark betroffen. 39 Prozent der Firmen planten, Stellen zu streichen.



Ein Ifo-Sprecher sagte, die Krise schlage auf den deutschen Arbeitsmarkt durch. Im Durchschnitt hätten 18 Prozent der Betriebe in Deutschland Arbeitsplätze gestrichen.

Diese Branchen sind von der Corona-Krise weniger betroffen

Einige Branchen sind von der Corona-Pandemie weniger stark bis gar nicht betroffen. Beschäftigte in Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Kanzleien sind mit fünf Prozent weniger stark von Kündigungen bedroht, ebenso Beschäftigte im Grundstücks- und Wohnungswesen mit zwei Prozent, auf dem Bau mit drei Prozent sowie in der chemischen Industrie mit fünf Prozent und in der pharmazeutischen Industrie mit null Prozent.



Auch regional gibt es laut Ifo Unterschiede: Besonders viele Betriebe in Baden-Württemberg streichen Jobs, hier sind es laut Ifo 22 Prozent der Firmen, auch in Bayern gaben das 20 Prozent der Firmen an. Besonders wenige sind es im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit jeweils elf Prozent.

Arbeitslosenzahl "erstmals in einem April" gestiegen

Die Corona-Krise schlägt voll auf den Arbeitsmarkt durch: Die Zahl der Arbeitslosen stieg von März auf April um über 300.000, die Arbeitslosenquote auf 5,8 Prozent. Im Vergleich zum April 2019 waren das 415.000 Arbeitslose mehr. "Erstmals in einem April" seien Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gestiegen, erklärte die Bundesagentur. Zugleich stellten Unternehmen Anträge auf Kurzarbeit für gut zehn Millionen Arbeitnehmer - "eine nie dagewesene Zahl", mahnte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, an. Mit der Kurzarbeit würden "Millionen Arbeitsplätze gerettet", betonte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).



Auch die deutsche Wirtschaftsleistung stürzte in den vergangenen Wochen durch die Folgen der drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben im Kampf gegen das Coronavirus in ein tiefes Tal. Im zweiten Quartal geht das Bruttoinlandsprodukt den Schätzungen zufolge um elf Prozent zurück, im Gesamtjahres-Schnitt wird ein Minus von 6,3 Prozent erwartet. Zum Vergleich: In der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 ging das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 Prozent zurück.

