Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden drei Monaten einen massiven Rückgang.

Der Ifo-Index der Produktionserwartungen fiel im März von plus 2,0 auf minus 20,8 Punkte. Dieser Einbruch ist der stärkste seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991. In der Weltfinanzkrise 2008 fiel der Index im November um 13,3 Punkte.

Autobauer besonders pessimistisch

Besonders die Autoindustrie hat pessimistische Erwartungen. Der Index fiel hier von plus 4,2 auf minus 36 Punkte. Deutsche Autobauer hatten sämtliche Werke vorübergehend geschlossen. Die Produktion soll zunächst bis zum 19. April ruhen. Zehntausende Beschäftigte sind derzeit in Kurzarbeit.



Auch im Gesamtjahr 2020 ist eine Rezession Experten zufolge nicht mehr zu vermeiden. Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr noch stärker schrumpfen als während der Finanzkrise 2009.