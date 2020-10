Im Deutschen Bundestag gilt von heute an eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Das habe Bundestagspräsident Schäuble angeordnet, teilte die Parlamentsverwaltung in Berlin mit. Grund sei die ernstzunehmende Entwicklung der Coronavirus-Pandemie. Die Masken können demnach im Plenarsaal am Platz abgenommen werden, wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter 50 eingehalten werden kann. Auch Rednerinnen und Redner dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung am Rednerpult ablegen. Bei Nichtbeachtung der Regeln drohen Geldbußen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.