Im Deutschen Bundestag gilt von morgen an eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Das habe Bundestagspräsident Schäuble angeordnet, teilte die Parlamentsverwaltung in Berlin mit. Grund sei die ernstzunehmende Entwicklung der Coronavirus-Pandemie. Die Masken können demnach im Plenarsaal am Platz abgenommen werden, wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter 50 eingehalten werden kann. Auch Rednerinnen und Redner dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung am Rednerpult ablegen. Bei Nichtbeachtung der Regeln drohen Geldbußen.



In Österreich muss die gesamte Regierung auf das Coronavirus getestet werden. Bei einem engen Mitarbeiter von Regierungschef Kurz war eine Infektion festgestellt worden. Kurz und sein Vizekanzler Kogler sagte vorerst alle Termine ab. Da der Mitarbeiter an einer Kabinettssitzung teilgenommen hatte, wurde auch sämtlichen dabei anwesenden Journalistinnen und Journalisten empfohlen, sich testen zu lassen.

