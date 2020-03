In immer mehr Bundesländern werden wegen des Coronavirus Großveranstaltungen untersagt. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen wollen keine Ereignisse mit mehr als 1000 Teilnehmern. Die ersten Bundesliga-Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden.

Es sei wichtig, nicht zu spät zu reagieren, um eine Situation wie in Italien zu verhindern, betonte der bayerische Ministerpräsident Söder. Bei Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Personen empfehle man größte Zurückhaltung. Schulen sollten aber nicht generell geschlossen werden. Auch der öffentliche Verkehr solle nicht beschränkt werden. Für die Wirtschaft seien kurzfristig das Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen wichtig, betonte Söder. Er glaube zudem, dass es am Ende ein Konjunkturpaket brauchen werde.



Auch in Nordrhein-Westfalen sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen grundsätzlich abgesagt werden - oder ohne Zuschauer stattfinden. Das sieht ein beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen vor. In Köln wurde das Literaturfest Lit.Cologne abgesagt. Auch Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen kündigten die Absage von Großveranstaltungen an.



Erstmals finden Spiele der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer statt, darunter die Begegnungen Mönchengladbach gegen Köln am Mittwoch, Dortmund gegen Schalke am Samstag und Bremen gegen Leverkusen am Montag.

Lauterbach (SPD): "Keine pauschalen Schulschließungen"

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält bundesweite Schulschließungen wegen des Coronavirus für nicht notwendig. Mit einem derartigen Schritt würde man gleichzeitig weite Bereiche der Arbeitswelt lahmlegen, weil die Erziehungsberechtigten dann ein Problem mit der Betreuung ihrer Kinder bekämen, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Zudem habe man noch keine ausreichenden Erkenntnisse darüber, inwieweit junge Menschen das Virus überhaupt übertrügen. Außerdem seien Schulschließungen aufgrund der föderalen Struktur Deutschlands nicht ohne weiteres umzusetzen.



Ähnlich äußerte sich der Infektiologe und Kindermediziner Hübner. Im Deutschlandfunk sagte er, es sei noch unklar, inwieweit Kinder das Virus auf Erwachsene übertragen. Daher sei auch der Nutzen von Schulschließungen nicht hinreichend geklärt. Fest stünde allerdings, dass Kinder am wenigsten gefährdet seien, da ihre Gesundheit insgesamt besser als diejenige von Erwachsenen sei. Die Krankheit verlaufe bei Kindern - so wie verwandte Viruserkrankungen - nicht so schwer.

Coronavirus beschleunigt neue Kurzarbeitregeln

Die Bundesregierung hat im Schnellverfahren einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Kurzarbeit erleichtert werden kann. Damit werde ein Schutzschirm für Arbeitsplätze in Deutschland ermöglicht, sagte Arbeitsminister Heil in Berlin. Als nächstes müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.



Inzwischen sind in allen Bundesländern Menschen an der Krankheit Covid-19 erkrankt, die durch das eue Virus verursacht wird. Bundesweit gibt es bislang laut RKI mehr als 1.100 Fälle. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Krankheit gestorben.

