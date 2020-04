Südkorea macht es vor: Menschen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus fahren in ihren Autos zu einer Teststation, lassen - während sie im Auto sitzen bleiben - einen Abstrich aus dem Rachenraum machen und fahren dann weiter. Auch aufgrund der umfangreichen Testungen konnten dort allzu restriktive Ausgangs-Beschränkungen für die Bevölkerung bislang vermieden werden. In Deutschland breitet sich die Test-Methoden inzwischen auch zunehmend aus.

Immer mehr solche Teststationen sind in den vergangenen Tagen im Bundesgebiet eingerichtet worden. Denn der Bedarf an Coronatests wird immer größer, und die Gefahr einer Ansteckung im Krankenhaus oder im Wartezimmer des Hausharztes auch. In mehreren Bundesländern gibt es inzwischen solche "Drive-Ins". Dorthin dürfen sich Menschen begeben, die von ihren Ärztinnen und Ärzten dorthin geschickt wurden. Genaue Zahlen für Deutschland liegen aber nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nicht vor. Solche Testzentren würden auf Landesebene geregelt, hieß es zur Begründung.

Hannover, Duisburg, Unterföhring, Esslingen

Beispielsweise in Hannover, Duisburg, Bochum, Unterföhring bei München oder in Brandenburg gibt es jetzt solche Drive-Ins. Gleiches gilt für den Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Nach Angaben des dortigen Landratsamts dauert ein Test hier etwa fünf Minuten, die Ergebnisse sind spätestens nach 48 Stunden vor. Seit dieser Woche können sich auch in Düsseldorf Menschen in einer Drive-In-Station auf das Coronavirus untersuchen lassen. Wie die Stadt mitteilte, sollen dort zuerst Beschäftigte aus der "kritischen Infrastruktur" getestet werden. An der Konzerthalle im Stadtteil Oberbilk werden den Autofahrern die Proben unter einem Zelt entnommen und können dabei sitzen bleiben. Getestet werden kann dort nur, wer nach Absprache mit der Hotline der Stadt einen Termin vereinbart hat.



Als eine der ersten in Deutschland richtete die Kreisklinik in Groß-Gerau so ein Testzentrum ein. Geschäftsführerin Erika Raab sagte zur Eröffnung, dass das Verfahren große Vorteile biete, denn: Verdachtsfälle blieben sozusagen "in ihrer eigenen Quarantänestation". Die medizinische Fachkraft, die die Abstriche nimmt, trage Schutzkleidung. Andere Klinikbedienstete und Patienten kämen mit dem Patienten nicht in Berührung.

Viele Kliniken schaffen zudem Testzentren

Einige Testzentren stehen auch außerhalb von Krankenhäusern und Arztpraxen, um schnelle Ergebnisse ohne Ansteckungsrisiko zu bekommen, allerdings sind diese nicht immer als Drive-In angelegt, sorgen aber ebenfalls dafür, dass das Ansteckungsrisiko für andere gering bleibt. Allein in Niedersachsen sind es nach Angaben der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung mehr als 30. Auch andere Bundesländer haben in den vergangenen Tagen solche Zentren eröffnet, um der Nachfrage Herr zu werden. In allen Fällen gilt aber wiederum, dass nur Menschen auf Anordnung ihres Arztes oder ihrer Ärztin dorthin dürfen. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir hier zusammengefasst.

Südkorea als Vorbild beim Coronavirus

Südkorea hatte die Drive-Ins als erstes Land eingeführt. Gleichzeitig vermied die Regierung in Seoul drakonische Maßnahmen wie Ausgangssperren. Nach Meinung von Experten haben dafür die Drive-Ins eine wichtige Rolle gespielt, weil dadurch so viele Personen schnell und einfach getestet werden können. Warum Südkorea, aber auch Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen, können Sie hier genauer nachlesen.



Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding sagte dem Radiosender NPR, es sei viel besser, einen Menschen zu testen und dann falls nötig in Quarantäne zu schicken, als eine Ausgangssperre in einer Stadt oder Region zu erlassen. Denn eine Ausgangssperre verhindere nicht eine hohe Infektionsrate.



Allerdings gibt es auch Kritik an dem Prinzip, möglicht viele Menschen möglichst unkompliziert zu testen. So stoppten die hessischen Landkreise Wetterau und Werra-Meißner die Tests. Zur Begründung hieß es laut "Nordkurier", dass man die vorhandenen medizinischen Kapazitäten nicht auf eine Maßnahme verschwenden wolle, die keinen Sinn mache, da es keine medizinischen Konsequenzen gebe. "Unsere bisherige Arbeit hat der Eindämmung und Kontrolle gedient. Mit jeder neuen Welle von Reiserückkehrern aus immer mehr dazukommenden 'Risikogebieten' ist dieses Ziel nicht mehr zu halten. Das Virus ist unter uns."

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins?Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Alter der Risikogruppen: Corona-Tote in Deutschland derzeit im Mittelwert 82 Jahre alt

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus:Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien:Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus:Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren:Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Menschenrechtsverletzungen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie:Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.