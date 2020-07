Angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen wird der Ruf nach einer Testpflicht für Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, lauter.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung, wenn eine solche Pflicht rechtlich nicht möglich sei, dann müsse man das entsprechende Recht schaffen. Dobrindt bezog sich damit auf die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Spahn, die Möglichkeit von verpflichtenden Untersuchungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten juristisch überprüfen zu lassen. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte im ZDF, solche Tests für Menschen an Flughäfen dürften kein Tabu sein. Lindner sprach sich außerdem dafür aus, dass die Urlauber die Tests selbst bezahlen sollten. Nach dem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche sind die Untersuchungen derzeit freiwillig und für die Reisenden kostenlos. Auch am Flughafen Leipzig/Halle soll heute eine entsprechende Teststation in Betrieb gehen.